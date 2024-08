Dos trucazos de maquillaje infalibles con los que eliminarás las ojeras en 5 minutos

Si hiciésemos una encuesta sobre las mayores preocupaciones ‘beauty’ de cualquier persona, es muy probable que las ojeras ocuparan los primeros puestos de esta lista. A estas alturas, ya sabemos que existen de distintos tipos –vasculares y pigmentadas– y que, pese a que combatirlas no es nada sencillo, existen activos efectivos para atenuar cada una de ellas. Sin embargo, todas sabemos que el "arma" más visual para disimularlas, es un buen maquillaje. Gracias a él, conseguimos iluminar nuestra mirada y acabar con esa oscuridad tan propia de las ojeras. Sin embargo, por más que veamos cómo lo hacen las que más saben de belleza en sus vídeos, seguro que más de una vez no has conseguido cubrir tus ojeras por completo y te has frustrado con el resultado.