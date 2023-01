El efecto lifting sin cirugía es posible, descubre cómo conseguirlo

La radiofrecuencia es, quizá, la técnica menos invasiva para lograr este fin. La tecnología Indiba es una de las más famosas. En concreto la reciente Indiba Deep Beauty deja un efecto lifting casi de forma inmediata. Su valor añadido es que respeta los tejidos y, en principio, no deja efectos secundarios. Al contrario, ayuda a que el organismo genere colágeno nuevo. Lo encontrarás en muchos centros, pero ante todo asegúrate de que son profesionales y expertos en medicina estética. Otro equipo que ofrece grandes resultados es Evocare. En The Secret Lab le sacan el máximo partido en su tratamiento facial Cellular Revolution (80 €/sesión). ¿Su secreto? Permite trabajar el rostro de forma manual con unos manguitos, de modo que las manos pasan a ser la fuente de transmisión de la radiofrecuencia al paciente. Así se pueden realizar minuciosas maniobras del masaje tipo Kobido o llegar a zonas de difícil alcance como el surco nasogeniano, el doble mentón etc Por último, no podemos dejar de hablar de Thermage FLX, conocida como la radiofrecuencia más potente del mundo. Myriam Yébenes, directora del centro Maribel Yébenes (sesión, 1.500 euros) explica que "esta tecnología consigue destruir el colágeno envejecido y crearlo desde cero". Para lograrlo, "calienta la dermis, de forma totalmente segura, llegando a las capas más profundas de la piel". Eso sí, puede resultar un poco molesto.