'Browtox' o el bótox que levanta, abre y despierta tu mirada

Por todo esto, el 'browtox' es una opción más demandada que la cirugía permanente, ya que los resultados son rápidos, no es necesario esperar semanas para que la hinchazón baje (solo son necesarios 3 o 4 días hasta que el bótox haga efecto), y no es algo permanente, por lo que puedes volver a tu rostro anterior con solo esperar unos meses si no te convence el resultado.