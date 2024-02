Hidratante y con efecto anti edad: la solución para el cuerpo que necesitan las mujeres a partir de los 40 años

También se vuelve más seca, menos elástica y más susceptible a la aparición de grietas, de estrías y de arrugas, de irritaciones o de picores, sobre todo si tenemos la piel sensible o seca. Además, factores como la exposición solar acumulada, la contaminación y cambios hormonales propios de la edad contribuyen al deterioro de su calidad, por lo que el uso de cremas corporales formuladas para esta etapa de la vida se convierte en una práctica no solo recomendable, sino necesaria. Hidratar la piel es importante y no nos cansamos de repetirlo. Además de ayudar a mantenerla joven, sana, suave y lisa por más tiempo, este sencillo gesto no debería faltar en nuestra rutina de belleza diaria. ¿A que no necesitas más razones para empezar a usar una crema hidratante a diario?