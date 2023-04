Cremas corporales: estas son las cinco que triunfan entre las mujeres de más de 40 años

Elegir una crema para nuestro cuerpo que reúna todo lo que buscamos en ella no es tan sencillo. Hablamos de que sea muy hidratante, que huela bien, o que no sea demasiado pringosa. Pero también hay que tener en cuenta otros factores como, por ejemplo, si tenemos determinadas patologías, como dermatitis o problemas de sequedad. Lo que nadie duda es que es un producto básico y necesario en nuestra rutina de belleza y al que, de una manera u otra, siempre recurrimos. Mantener nuestra piel hidratada, elástica y flexible es necesario, especialmente en épocas como la primavera y el verano, cuando se ve expuesta a numerosos agentes externos que pueden dañarla y resecarla aún más. ¿Necesitas más razones para empezar a usar una crema hidratante a diario? Y si ya has cumplido los 40, con mayor motivo.