Tengo dermatitis atópica y estos son los productos que me ayudan a controlar los brotes

Como puedes ver, básicamente las claves para cuidar de una piel con dermatitis atópica son hidratar a diario (preferiblemente dos veces al día) y usar geles de ducha específicos para tu tipo de piel. Sin embargo, no todos los productos son iguales, y hoy voy a recomendarte los que yo he probado y procuro tener siempre en mi baño porque me ayudan a acabar con los picores, aliviar la piel y espaciar los brotes.