Las cremas iluminadoras con 'efecto buena cara' inmediato para mujeres de más de 40

Brinda luminosidad instantánea y una piel de aspecto más terso con hidratación por 24 horas. La clave está en que, gracias a ella, se experimenta el poder, clínicamente probado, de la vitamina C de RoC, formulada con una mezcla de vitamina C al 10 por ciento que llena de potencia. Además, no es grasa y se desliza fácilmente sobre la piel.