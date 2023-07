Esto es en lo que te tienes que fijar para saber si tu crema solar está caducada

De hecho, si usas un protector solar caducado el riesgo de sufrir quemaduras e insolaciones es bastante alto, ya que el producto habrá perdido sus propiedades y sería algo así como exponerse al sol sin protección. ¿Te has fijado en el dijubito de un tarro abierto con un número y una M? Esto te indica cuántos meses puedes seguir utilizando la crema solar una vez abierta, pero eso no significa que obligatoriamente vaya a conservarse todo ese tiempo en buenas condiciones si está abierta, especialmente si la has guardado de cualquier manera. Por eso, vas a tener que observar muy bien la textura de la crema, para saber fácilmente si aún puedes utilizarla o si debes tirarla.