Tus canas no son grises. Un peluquero descubre cuál es su verdadero color y se hace viral

Las canas son tendencia. Hasta el momento, seguro que de forma incansable has estado investigando productos y consultando a los expertos trucos para camuflar las canas. Desde que nació ese primer pelito blanco, para muchas ha podido convertirse en un verdadero quebradero de cabeza que, por fin, tiene la mejor solución. Y no, no es camuflarlas, sino cuidarlas, controlarlas y potenciarlas. Las canas están de moda y saber tratarlas te puede ayudar a sacar máximo partido a tu cabello.