Atención a todos los beneficios (físicos y psicológicos) que tiene el baile en nuestro cuerpo

Bailar no sólo es divertido. Da igual la edad que tengamos, siempre es un buen momento para iniciarse en esta disciplina cuyos beneficios físicos son similares a los de otras actividades cardiovasculares, como saltar a la comba o montar en bicicleta. No importa que no sepamos nada o que pensemos que no tenemos ritmo, ya que nadie nace sabiendo y cuánto más difícil nos parezca, mejor nos sentiremos cuando lo hayamos conseguido. Así que, ya sea salsa, dance, hip hop o cualquier otro estilo, el baile nos espera con los brazos abiertos para brindarnos sus beneficios al ritmo de la música.