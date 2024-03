Becky G lleva a los Premios Oscar 2024 las tendencias de maquillaje virales de TikTok con su 'overlip'

Dentro de la categoría: 'Mejor canción', conocíamos la nominación de "What Was I made For?" y "I'm Just a Ken" ambas pertenecientes a la cinta 'Barbie'. Sin embargo, también compiten "It Never Went Away" de 'American Symphony', "Wahzhazhe (A Song For My People)" de 'Killers of The Flower Moon', y "The Fire Inside" de 'Flamin' Hot: La historia de los Cheetos picantes'.