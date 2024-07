Este autobronceador no solo te pone morena sin manchas, también huele a frutas y te transporta al Caribe

Si eres como nosotras y has probado mil autonbronceadores sabrás que, además de encontrar un producto que se aplique de forma uniforme, lo más complicado es que huela bien. Self Tan Berry Sorbet de St.Tropez es un autobronceador en forma de mousse que tiene una delicada y fresca fragancia que se mantiene desde el primer momento de la aplicación. Y, ojo, que ya cuenta con montones de fans. Desde su lanzamiento más de 10.000 cometarios positivos y una valoración de cinco estrellas, lo que sugiere que esta nueva versión no va a dejar a nadie indiferente.