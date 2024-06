Esta es la rutina que hace pelazo y que puedes llevar en la maleta

Si eres habitual de estas páginas, ya sabrás que somos muy fans de Kemon. En concreto los productos de su línea Actyva son un esencial para mantener la rutina de haircare en cualquiera de tus destinos de verano. Gracias a este nuevo formato travel bag, ya no tendrás que sacrificar durante las vacaciones el uso de productos de calidad y optar por los primeros que encontramos en mini tallas. No importa si has decidido surfear las olas de la costa de San Diego, recorrer los 1000 templos de Birmania o disfrutar de un aperitivo en tu chiringuito de playa, lo importante es que estés donde estés con Actyva tu melena estará siempre perfecta.