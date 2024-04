Semana Internacional contra el Acoso en la Calle: Te invitamos a formar parte de la solución interviniendo

El resultado es el programa Stand Up, una formación basada en la metodología de las 5D's de Right To Be (Distraer, Delegar, Documentar, Desahogar y Dirigirse al acosador) que está diseñada para que no tenga consecuencias negativas para quien la lleva a cabo ni para la persona que atraviesa la situación de acoso. Y es que sean cuales sean las circunstancias, es importante sentirse seguro antes de intervenir. La idea es que, una vez formadas, tanto las personas acosadas como las que presencien la situación sean capaces de actuar. Son suficientes cinco minutos para completar la dinámica que se hace totalmente online y que comienza por dar algunos ejemplos visuales claros para identificar lo que es el acoso callejero para explicar después cómo utilizar correctamente las herramientas del programa. Con Stand Up de L’Oréal Paris el acoso callejero termina aquí.