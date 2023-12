¿Es cierto que la cola de caballo reduce la flacidez? Los expertos opinan

La cola de caballo, conocida por su alto contenido de sílice, un mineral esencial para la formación de colágeno, ha generado expectativas en términos de mejorar la elasticidad de la piel. La dermatóloga María López aclara que aunque el sílice es importante para la salud de la piel, no hay suficientes estudios que respalden la afirmación de que la cola de caballo, en particular, tenga un impacto significativo en la flacidez. "El colágeno es esencial para mantener la firmeza de la piel, pero su producción está influenciada por diversos factores, y no hay garantía de que la cola de caballo, por sí sola, sea la solución", comenta la experta.