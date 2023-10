ULÉ: cosmética botánica y sostenible que garantiza resultados visibles en la piel a partir de extractos 100% puros, trazables y frescos

En Ulé nos encanta disfrutar de la vida y de una rutina saludable. Respecto a mi rutina de belleza, por la mañana masajeo mi piel para activar la circulación, unos dos minutos como máximo y listo. Por la noche, después de mi doble limpieza, aplico Le beau Reset con un algodón. Me gusta aplicarlo en pequeños toques sin olvidarme de la parte del cuello. Este cosmético refresca, elimina residuos de maquillaje y regula el nivel de pH de la piel. Luego coloco unas gotas de Oh la Plump en la palma de mi mano y masajeo el rostro con las técnicas que me enseñaron en la Academia de Facialistas.