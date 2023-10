Infallible Matte Resistance: el aliado 'beauty' que necesitas para una temporada de alta intensidad

Con más de 350 millones de seguidores en redes sociales, Kendall Jenner inspira a las mujeres a ser ellas mismas. A lo largo de los años, la top ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental y ansiedad. El hecho de saber que ella también lucha contra la inseguridad ayuda a millones niñas y jóvenes a avanzar en su camino hacia la autoestima. "Me siento muy orgullosa de formar parte de una nueva hermandad de mujeres increíbles, fuertes y poderosas, y de poder decir ese icónico eslogan: 'Porque yo lo valgo'. Me he enfrentado a las mismas dudas que cualquiera de mi generación y me ha llevado tiempo crecer y reconocer mi autoestima. Unirme a la familia de L'Oréal Paris y tener la oportunidad de encarnar todo lo que la marca representa es como cerrar un círculo."