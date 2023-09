Todo el mundo habla de este champú en polvo porque rescata el pelo castigado y está hecho con caviar verde

Tener el pelo seco después del verano es no es más que una consecuencia de lo mucho que hemos disfrutado en los últimos meses del mar, la piscina y del sol, pero, claro, nuestra melena está pagando las consencias de ello. Ahora es cuando nos damos cuenta de que nuestro pelo necesita un rescate y raro es quien no se ha lanzado a la búsqueda de una rutina capilar que le ayude a hidratar el pelo. Hay quien directamente acude a la peluquería a hacerse un tratamiento de hidratación pero, seamos realistas, lo más práctico es cuidar el pelo en casa con una buena rutina de cuidado capilar. Y justo acabamos de descubrir un nuevo champú 'made in Spain".