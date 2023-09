Descubrimos los contornos de ojos efecto iluminador que dejan buena cara al instante porque difuminan las ojeras

¡A quién no le va a gustar un contorno de ojos que, con un efecto flash, ilumine la mirada al instante y, a la vez, haga que desaparezca la hinchazón y las arrugas! ¡A quién no le va a gustar! Pues, querida, que sepas que los hemos descubierto: aportan glow, descongestionan e hidratan y, seguro, de algunos no habías oído hablar. Pero, ojo, que ahora que los has descubrido, ten por seguro, que no vas a poder vivir sin ellos.