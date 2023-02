Estos son los dos productos clave en el look 'beauty' de Rihanna en la Super Bowl

Pero hay otro elemento del look beauty de Rihanna que nos enamoró. Se trata de su boca pintada con virtuosismo de rojo pasión, a juego con todo su look (sí, tal vez las bocas nude y jugosas sean tendencia, pero los labios de la cantante eran sublimes). El pintalabios con el que se obró el milagro es una de las novedades de Fenty, en concreto el Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick en el tono The MVP, un rojo universal en fórmula líquida, mate y de larga duración, perteneciente a su nueva gama de labiales long 'lasting', que hemos encontrado por unos 28,99 euros.