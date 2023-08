Cinco ‘looks’ de Zara perfectos para volver a la oficina

Agosto llega a su fin, así que, es probable que después de haber disfrutado de unas magníficas vacaciones, se acerca el temido momento en el que toca volver a la vida real (si es que no lo has hecho ya). Y eso, salvo que tengas la suerte de teletrabajar, pasa por regresar a la oficina. Y es que, nos cuesta tanto retomar nuestra rutina que hasta hemos acuñado el término ‘depresión post vacacional’. Y no es para menos. Es más, quizás el único aliciente que nos quede a estas alturas del verano –al menos, a todas aquellas que amamos la moda– sea el hecho de que tenemos la excusa perfecta para irnos de ‘shopping’ y renovar nuestros ‘outfits’. En Zara son perfectamente conscientes de ello, así que, para hacernos este trago un poquito más llevadero, la firma ha decidido inundar sus novedades con propuestas especialmente ideadas para lograr el perfecto ‘look working’. Trajes sastre, chalecos masculinos, vestidos camiseros y camisas estampadas se alzan como los grandes imprescindibles para la jornada laboral.