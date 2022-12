Gracias Zara por descubrirnos el vestido de terciopelo ideal para cenas navideñas

Lo que no consigue el gigante de Inditex, no lo consigue nadie. De hecho, es que nuestra tienda de referencia sabe siempre cómo sorprendernos y dejarnos muy claro cuáles son los diseños que son un rotundo 'sí' y cuáles no. Nuestro grupo de amigas lleva ya meses planeando el amigo invisible y esa cena/fiesta de Navidad que no olvidaremos jamás. Es cierto que se acerca el momento y que todavía hay ciertas dudas sobre un vestido u otro, pero Zara nos da una solución excepcional.