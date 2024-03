La razón por la que Amancio Ortega le puso el nombre de Zara a su tienda

Tanto Mango o Zara, sus nombres, responden a gustos personales de sus creadores. "El nombre no garantiza éxito", explicó Ana Rumschisky, profesora de Marketing de IE Business School quien confiaba en que no había reglas ni normas fijas para poner un nombre a una marca de moda, pero sí debía cumplir determinadas características: contar con una pronunciación global, ser corto y fácil de pronunciar; y no tener connotaciones negativas.