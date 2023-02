Estas son las zapatillas tendencia en las que invertir en rebajas

Uno de los complementos más cambiantes de un año a otro son las zapatillas. Desde que hace años se instaurara el 'dress for less' como filosofía de vida, los zapatos con tacones de infarto dieron paso al calzado cómodo. Tanto es así que, temporada tras temporada, no nos importa invertir en las 'sneakers' que las celebrities van sumando a su vestidor. Y es que en cuestión de comodidad, no hay cabida para el debate.