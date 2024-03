Las zapatillas perfectas para los más viajeros, están en El Corte Inglés (sí, son las más cómodas)

A día de hoy, las zapatillas han dejado de ser un accesorio meramente deportivo para convertirse en un auténtico icono de estilo y confort. Desde el asfalto de las grandes capitales de la moda hasta lo más alto de la pasarela: las 'sneakers' se han posicionado como un básico imprescindible en cualquier fondo de armario. Eso sí, a la hora de elegirlas, debemos tener en cuenta factores que va más allá de su estética. Esto se hace especialmente relevante en estas fechas, cuando muchos van a pasar sus vacaciones recorriendo las calles de cualquier ciudad del mundo. La importancia de seleccionar unas zapatillas que no solo sean tendencia, sino que también brinden comodidad y soporte en estas circunstancias, es esencial para nuestro bienestar. Además, el que nuestros pies no sufran no está reñido con llevar unas deportivas bonitas.