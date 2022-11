Victoria Federica: maquillaje brillante y el mono negro que mejor sienta en su look más galáctico

Era de extrañar que siendo tan espectacular su rendimiento en la alfombra roja, como vimos cuando Paula Echevarría lo llevó en los premios Los40, que ninguna celebritie se hiciera con el mono negro ajustado tipo cut out de Elisabetta Franchi que tanto nos recordó al look de Olivia Newton-John en la escena final de Grease. No ha tardado en reaparecer, y ha sido ni más ni más que Victoria Federica quien lo ha llevado.