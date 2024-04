Victoria Federica se anima con los pantalones de moda más deseados: estilizan las piernas

Como las temperaturas han ido cambiando a lo largo de estos días y ha vuelto el frío, no hemos podido ver looks primaverales y no nos ha extrañado ver a nuestras ‘influencers’ con looks más abrigados y jerséis gorditos. Eso sí, han aprovechado para lucir la tendencia del momento y Victoria Federica como seguidora de todas las tendencias, se ha animado a llevar los pantalones con el estampado de moda.