Vicky Martín Berrocal cierra la Feria de Abril con un traje de firma española matrícula de honor

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en todo un icono de estilo. Absolutamente todo lo que se pone y muestra en redes levanta pasiones, pero es que con su buen gusto, su ‘estilazo’ y los descubrimientos que nos hace, no son para menos. Ella es una auténtica experta en looks de invitada y ha encontrado EL look ideal para cerrar por todo lo alto la Feria de Sevilla.