20 vestidos de invitada de Asos que son una apuesta segura para una boda de día en verano

Más allá de no verse disfrazada y optar siempre por un vestido que sea favorecedor, se adapte a nuestro estilo y nos haga sentir cómodas, la primera regla para acertar (con total seguridad) con el look de invitada para bodas es conocer el ‘dress code’. Es probable que la propia invitación lo estipule, pero ahora que se acerca la temporada alta de bodas no está de más recordarlo.