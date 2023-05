Los 18 vestidos cortos de invitada de El Corte Inglés para brillar y marcar la diferencia en tu próxima boda

Hablamos de siluetas que favorecen, siguen siendo elegantes y sobrias, y por lo tanto aptas para acudir a una boda, y con los que además es posible presumir de piernas y del deseado bronceado que has logrado durante los meses de sol. Una apuesta que las mujeres bajitas, cuya altura no alcanza la media española, no dudan en elegir una y otra vez para potenciar la silueta.