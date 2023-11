¿Sin vestido para Nochevieja? Este de la colección Rita Ora X Primark es nuestro favorito

Es cierto que, lo que nos pide el cuerpo esa noche son vestidos donde lo que destaque sean las lentejuelas, los colores vivos, las transparencias, el terciopelo o los escotes, pero también cada vez más mujeres optan por elegir esa prenda que les sirva, no solo para Nochevieja, sino para otras ocasiones especiales. De lo que se trata es de invertir en un look que no sea exclusivo de un solo día y que se convierta en nuestro comodín más festivo. Y eso es lo que hemos encontrado dentro de la colección Rita Ora x Primark, una colección cápsula entre la cantante e icono de estilo mundial que aúna su visión personal, creativa y vanguardista junto a la versatilidad y asequibilidad que caracteriza a la firma irlandesa. Un vestido tan ideal y atemporal que es perfecto para lucirlo en Nochevieja y presumir de ello. Porque no hay nada como el poder de un vestido negro y no existe colección de moda que no lo incluya en sus diseños y propuestas para looks de fiesta.