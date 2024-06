Este es el vestido 'festivalero' de Zara que está a punto de agotar María Pombo: quedan pocas tallas

No hay plan de verano que se pierda, como tampoco hay look que pase desapercibido. Conoce las tendencias al detalle y con esto consigue que cualquier outfit elegido revolucione las redes. María Pombo, junto a un grupo de amigas y su marido, ha disfrutado de uno de los primeros festivales organizados por una de sus amigas ‘influencers’, y ha encontrado el look ‘festivalero’ que no ha tardado en volar en tienda.