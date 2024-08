El impresionante vestido de crochet efecto 'tipazo' de Vicky Martín Berrocal para ir a la playa

Los looks de playa necesitan de prendas que combinen a la perfección con el bikini o bañador y, para ello, es tan sencillo como optar por un bonito caftán multicolor o un diseño red de ganchillo. El crochet vuelve cada verano a completar todos nuestros outfits y los vestidos de punto se convierten en una fantástica opción para combinar con la colección de baño. Es más, no hay más que ver uno de los últimos looks de Vicky Martín Berrocal para estar de acuerdo en que los vestidos de punto son la opción más acertada para crear un look de playa.