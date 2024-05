El truco de los cuatro números para hacer la maleta de mano perfecta: apúntatelo para tu próximo viaje

“Tengo que reconocer que soy un poco caótica porque me gusta hacer mudanzas y llevarme todo el armario; pero cuando no puedo llevar un gran equipaje y me tengo que ceñir a una maleta de mano, esta es la regla que utilizo”, confiesa en el vídeo. Y, como no nos podemos sentir más identificadas, hemos prestado mucha atención a su propuesta: la regla del 4-3-2-1.