El truco para ensanchar los vaqueros sin estropearlos

Si lo que necesitas no es ensanchar una zona concreta del vaquero sino toda la prenda, el proceso, además de tedioso, se vuelve más complicado, pero no imposible. La clave está que 'enseñarle' a tus jeans qué forma deben coger para que te sienten bien, y para eso lo mejor es ponérselos. La mala noticia es que has de ponértelos mojados, así que tienes dos opciones: o bien te los pones mojados nada más sacarlos de la lavadora, o bien te los pones en seco y te metes en la ducha con ellos y, sin quitártelos, esperas a que se sequen. Y aunque el proceso no es muy agradable, te aseguramos que el truco funciona.