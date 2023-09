6 'total looks' de chaleco y pantalón de Zara que desearás llevar esta temporada

A diario no queremos complicarnos demasiado la vida. Tratamos de crear looks bonitos, favorecedores, que vayan a la moda y, a la vez, que no sean un quebradero de cabeza para nosotras. En nuestros looks diarios buscamos la practicidad, la sencillez y la versatilidad, sin dejar de lado las tendencias. Por eso mismo, lo más fácil para nosotras y para cumplir con todos estos parámetros es optar por los vestidos más bonitos de temporada o conjuntos. Y no, crear ‘total looks' no es complicado. Es más, en ocasiones es algo que ya nos viene hecho y nosotras solo tenemos que invertir en él y decidir si queremos crear el ‘total’ o utilizar prendas por separado.