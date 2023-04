¿Qué Supernena serás esta primavera? Las 3 chaquetas de Zara que muestran la versatilidad del punto

La fiesta no empieza si no estás tú. Ser ‘quirky’ es parte de tu encanto. Te encantan los tonos pastel, todo lo que sea suave y te enamoras de cada chico que toca la guitarra. Esta chaqueta de punto y aire sesentero no podía ser más Burbuja. Quizás ya no llevas dos coletas pero el detalle de los botones forrados y las flores bordadas que adornan la prenda son más que suficientes para hacerte sentir cute y dar rienda suelta a tu creatividad.