La actriz ha llevado un 'total look' de Mango, con un dos piezas y un sombrero

Noelia Murillo

Llevamos meses, incluso años, intentando descifrar cuál es el poder que tiene Paula Echevarría para convencernos siempre de que sus propuestas son las más apropiadas. Su idilio con las botas es algo que ha quedado demostrado en este tiempo, pero, en una época en la que estas no pueden faltar por el frío y las lluvias, tenemos el ojo puesto aun con mayor intensidad en su perfil de Instagram. Allí desfile de vestidos, trajes, conjuntos, pantalones y chaquetas también es insuperable y muy versátil, por lo que el calzado debe estar a la altura.

De hecho, esto último es literal, puesto que las botas de caña alta no solo se han erigido como grandes triunfadoras de la temporada de otoño/invierno, por encima incluso de los botines 'cowboy'. Eso bien lo sabe Paula Echevarría, que recientemente se ha hecho con unas con suela track de Mango para un 'look' con el que no le ha costado mucho convencernos, porque es sencillo y muy cómodo. Se trata de un modelo que aún está disponible prácticamente en todas las tallas en la página web de la marca por 69,99 euros.



En vista de lo mucho que gustan las ideas de la 'influencer', es muy probable que este diseño con punta redonda y efecto piel, perfecto para pantalones, faldas o vestidos, pronto comience a agotar existencias. En caso de que, cuando te decidas, ya no lo tengas (que es muy probable cuando se trata de una prenda o complemento elegido por la estrella de cine), la que fuera protagonista de 'Velvet' tiene una propuesta que seguramente te va a encantar y se da un ligero aire.

-Las zapatillas que van con todo las tiene Paula Echevarría

-El abrigo rosa que Paula Echevarría ha diseñado para Primark

Se trata de unas botas de caña alta que superan la altura de la rodilla y que también tienen punta redondeada y tacón flat, para mayor comodidad durante su uso, ya sea de diario en la oficina o bien de paseo, como ha hecho la propia Paula visitando pueblos de Castilla-La Mancha. Su precio es de 59,99 euros y también son de dicha marca española. Lo único que, para lucirlo en su mayor esplendor, este calzado merece estar acompañado por una minifalda con la que se pueda sumar altura al estilismo.

Dicho y hecho, ya que Paula ha optado por el efecto de mayor altura con un conjunto de sudadera y minifalda con estampado de cuadros. Con un diseño recto y en color gris, esta minifalda (que puedes comprar por 25,99 euros) con su parte complementaria en la zona superior. Con idéntico estampado y tejido, que mezcla algodón, esta sudadera crop cuenta con un diseño recto y corto que le da mayor volumen y contrasta con el formato ajustado de la falda. Su precio es de 25,99 euros y también está disponible en una amplia selección de tallas.