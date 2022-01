Esta primavera, prepara el estampado rústico más dulce porque vuelven los cuadros vichy en todas sus versiones y colores.

Cecilia Franco

Nos gusta siempre adelantar acontecimientos. Somos muy previsoras y queremos tener todas las tendencias captadas lo antes posible, para poder ponerlas en práctica a su debido tiempo. Aunque el frío ahora mismo esté presente, es cierto que no dejamos de pensar en la llegada de la primavera, en parte, por Grace Villarreal quien nos lanza una propuesta que no podemos dejar pasar por alto. Y es que, amigas, los cuadros vichy volverán esta primavera y con estos pantalones la 'influencer' lo demuestra.

Grace Villarreal esta siendo todo una fuente de inspiración. La 'influencer', a través de su Instagram, ha aprovechado su viaje en familia a Tenerife para adelantarnos esa esencia veraniega que tanto ansiamos y descubrirnos el bañador rebajado que va a arrasar este verano. Pero, a su vuelta a Madrid, además de reabrir su armario de invierno, parece que esas buenas temperaturas han provocado un chute de inspiración a esa nueva temporada que está por venir.

La 'influencer' entre sus nuevas adquisiciones nos ha descubierto un diseño de cuadros vichy al que hemos caído rendidas, y que veremos de forma recurrente a través de Instagram. Lo cierto es que los cuadros vichy volverán esta próxima primavera en todas sus versiones y colores. Y así lo ha demostrado Grace Villarreal, en una de sus últimas historias de Instagram, con el pantalón de cuadros vichy 'made in Spain' que da paso a esta tendencia amada por muchas.

El pantalón pertenece a la firma Barey Collection. Y se trata de un diseño ideal, romántico, lleno de dulzura, confeccionado en algodón, en tono rojo y blanco, de corte recto y con un acabado en abertura. Un diseño que ella misma ha combinado con una camiseta básica blanca de manga corta, pero que también podemos combinar con una blusa de la misma firma con la que crear el 'total look'.

10 prendas + 1 accesorio para llevar los cuadros vichy toda la temporada Ver 11 fotos

-No te quedes sin las sandalias de Mango que según Grace Villarreal van a triunfar en Instagram.

-El abrigo setentero soñado por toda amante de la moda lo tiene Grace Villarreal.

Además de los cuadros vichy, no podemos evitar destacar la tendencia de la abertura en el bajo del pantalón. Parece que esta tendencia ha venido para quedarse, así que si aún no te has animado con esta tendencia puedes hacerte con este diseño y lucir todas las tendencias del momento en una sola prenda. Adelántate a la primavera y hazte con un diseño de cuadros vichy como ya tiene Grace Villarreal y serás de las primeras en estrenar nuevas tendencias.