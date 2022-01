Gracias a Grace Villarreal acabamos de descubrir el abrigo elegante y sofisticado con el que todas hemos soñado en algún momento.

Cecilia Franco

En el mundo de la moda existen verdaderos tesoros. Esos que a simple vista destacan solo por sus materiales utilizados, colores o sus detalles de calidad. Tesoros que toda amante de la moda desea con todas sus fuerzas albergar en su colección de lujo. Esa sensación es la que hemos sentido al ver el último post de Grace Villarreal y el abrigo de lujo setentero que todas desearíamos lucir, todos los inviernos de nuestra vida.

Es inevitable que nuestro radar esté completamente puesto en los abrigos más calentitos. Con este frío nuestros looks pasan a un segundo plano y los abrigos cobran un protagonismo indiscutible. Dará igual elaborar muchísimo un outfit, si esa prenda de abrigo no está acertada. Y es que los looks de 'street style' ahora están compuestos por capas y capas de ropa, que se proclamarán ganadoras gracias a esas prendas de abrigo.

¿Experta en el tema? La 'influencer' Grace Villarreal. A pesar de disfrutar de unos días en familia en el paraíso y adelantarnos tendencias en moda baño, ahora vuelve a la capital para recobrar vida a su armario de invierno. ¿Nuestra sorpresa? Para un día de 'shopping', ella ha optado por descubrirnos un verdadero tesoro que toda amante de la moda habrá soñado en algún momento.

El abrigo que luce la 'influencer' de la firma 'made in Spain' Cyrana, se trata de un diseño que pertenece a la colección otoño-invierno 2021. Este abrigo, de estilo setentero, tiene un estampado de espiga, incluye cinturón y está confeccionado en lana merina con acabados detalles de pelo en el cuello, puños y bajo del diseño. Aunque la 'influencer' ha lucido este abrigo en tono verde, es cierto que la firma también confecciona el mismo diseño en un tono rojo para todas aquellas que adoren este color.

8 abrigos de las rebajas de invierno de Zara y Mango Ver 8 fotos

-No te quedes sin las sandalias de Mango que según Grace Villarreal van a triunfar en Instagram.

-Grace Villarreal esconde en su armario el vestido de H&M más deseado del momento.

Grace, además, ha optado por combinar este elegante y sofisticado abrigo con un look 'comfy' marcado por jersey básico crudo, pantalones fluidos y zapatillas. Para nuestra sorpresa, ha optado por un bolso muy llamativo en tono naranja de Lacoste que alegra muchísimo ese look de contrastes. La 'influencer' así nos descubre uno de sus tesoros invernales que, toda amante de la moda, desearía lucir en su día a día.