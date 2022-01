Mery Turiel avisa que esta chaqueta de la nueva colección de Zara hará que te olvides de las rebajas

Descubre la chaqueta que revolucionará el mundo de la moda por su carácter atemporal y su corte multiposición.

Cecilia Franco

A estas alturas creíamos que ya podíamos dar por completada nuestra colección de jerséis y chaquetas de punto. Al fin nos hemos deshecho de los diseños que se han ido estropeado con el paso del tiempo y ya, de paso, hemos aprovechado la temporada de rebajas para reponer la balda de jerséis de nuestro fondo de armario. Pero, sinceramente, para lo que queda de invierno ya preferimos parar y esperar a la nueva temporada para invertir en conjuntos primaverales de falda y top como el de Mery Turiel. ¿La gran sorpresa? Que ha sido la misma 'influencer' madrileña quien ha hecho que olvidemos todo lo premeditado con una chaqueta de punto de la nueva colección de Zara, que necesitamos incorporar de manera opcional.

Es cierto que desde que conocimos la nueva colección de Zara, una parte de nuestro ser 'fashionista' sabía que iba a ser imposible no desear alguna de sus prendas. Y es que, efectivamente, no queríamos verlo, pero no hemos tardado en descubrir exactamente de qué prenda se trataba, directamente desde el armario de Mery Turiel.

La 'influencer' que ha provocado una verdadera necesidad con la colección de abrigos en rebajas, ahora parece que además de avanzarnos algunas ideas de cara a primavera, también está aprovechando para hacerse con prendas de nueva colección que podemos estrenar ya y que, definitivamente, cualquier amante de la moda necesita tener en su fondo de armario. Y es que con esta opción nos ha convencido porque, por un lado, se trata de una prenda de edición limitada y, por otro, es ideal para estrenar ahora y seguir llevando en primavera con un vestido o un conjunto de tirantes.

Esta chaqueta pertenece a la nueva colección de Zara (35,95 €), concretamente, a la colección que ha unido a Zara con el Ballet de Nueva York. Un diseño que nos fascina porque, su tono crudo brinda la oportunidad de adaptación a cualquier estación del año y su corte cruzado en ocho multiposición ofrece muchísimas formas de crear. Además, aporta esa esencia romántica, tierna y sofisticada que transmite el ballet sobre el escenario y se convertirá en la prenda estrella atemporal que arropará los días más fresquitos.

Así es la colección primavera de edición limitada de Zara x Ballet de Nueva York Ver 10 fotos

Mery ha combinado esta chaqueta cruzada con los hombros un poco caídos, con unos jeans y unas Converse de plataforma, para darle un estilo más informal. Pero esta chaqueta se adaptará a cualquier opción que te propongas. ¡Echa a volar tu imaginación!

Creemos que ya te puedes hacer una idea de por qué hemos decidido dar una última oportunidad a nuestro armario de invierno. La edición limitada de Zara lo merece y la atemporalidad de su selección va a revolucionar los armarios de las que más saben de moda.