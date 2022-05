Laura Escanes tiene muy claro qué traje es el que mejor sienta

La influencer ha repetido fórmula con una blazer corta y unos pantalones anchos y no podía haberle salido mejor.

Julia García

Es imperativo contar con al menos un traje en el armario. Puede ser de intensos colores para alegrar cualquier día de primavera, a rayas mucho más funcional o en el impoluto blanco que se ha convertido en el favorito de las celebrities. Pero también los hay en los que más que la tonalidad o el dibujo del que presuma importan menos que el corte ya que este sí que es importante si queremos que sea realmente favorecedor.

Aquí podemos diferenciar entre los de patrón tradicional, los que juegan con las americanas oversize, los que se ajustan a la silueta o los que más habrás visto en los últimos tiempos, los que acortan la blazer hasta dejarla por encima de la cintura. Que no te engañe el formato conocido como cropped porque lejos de ser complicado es el que mejor sienta. Y si no que se lo pregunten a Laura Escanes que en las últimas semanas nos ha mostrado dos diseños impecables que comparten esta misma filosofía.

El primero de ellos fue en el festival Canneseries, al cual acudió como invitada y sobre la alfombra rosa desplegada para la ocasión paseó con dos piezas de Giuseppe di Morabito que alquiló vía Borow que jugaba con las proporciones para dejar parte del vientre al descubierto. Exactamente igual que hace el conjunto que ha lucido en una fiesta celebrada en Madrid.

Eso sí, en este caso no era negro sino gris, la chaqueta no llevaba apenas adornos más allá de las solapas y los bolsillos, y el pantalón no era pitillo de talle alto como el de entonces sino que en este caso ha sido de pinzas ancho y extralargo como manda la corriente actual para darle un aire desenfadado completamente distinto.

¿Recuerdas el traje de Name the Brand que tanto te gustó de María Pombo? Pues exactamente esta misma pieza de sastrería que apunta hacia la versatilidad es la que ha llevado Laura Escanes en este evento, la cual ha combinado con un top a rayas que quedaba a la vista por llevar la chaqueta de hombros marcados abierta, junto con un pequeño bolso blanco y unas informales zapatillas a juego.

Melena suelta peinada completamente lisa con raya en medio, eyeliner bien marcado y un collar dorado con colgante en forma de candado han sido el resto de elementos de este estilismo con el que la instagramer nos ha inspirado para una noche primaveral.