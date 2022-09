Los vaqueros anchos siguen marcando tendencia, según Katie Holmes, porque son cómodos y valen tanto para un 'look working' como para un plan 'casual'.

Clara Hernández

Tras lucir espléndida en el desfile de Tom Ford de la Semana de la Moda de Nueva York, donde Katie Holmes causó sensación con un vestido largo y oscuro del diseñador, con capucha cubriéndole la cabeza, la actriz ha vuelto a la prenda más recurrente de su armario y de la que es una auténtica gurú: los pantalones vaqueros.

La intérprete de 'The Boy: La maldición de Brahms' es una auténtica experta de los jeans, de los que siempre nos muestra las últimas tendencias. Así, además de los pantalones denim rectos, que nunca abandonan su armario, en los últimos meses ha apostado para muchos de sus looks por los pantalones anchos o de 'wide leg', esos modelos cómodos y distintos a los acampanados o 'bootcut', y que son capaces de salvar cientos de looks si se combinan con la blazer adecuada, como nos enseñó la propia Katie Holmes.

Ahora, una vez pasada la gran semana de la moda neoyorkina, la actriz ha vuelto a corroborar que los vaqueros 'wide leg' siguen siendo una opción inteligente para la rentrée, y no con tiro bajo como nos mostró Nicole Kidman, sino con la cintura alta, seguramente la mejor receta para estilizar la figura y conseguir efecto vientre plano. ¿Eres tú también fiel a este modelo que arrasó en la última temporada? El de Katie es de Mango, de un bonito color azul medio con sabor vintage, que le queda perfecto con camiseta rosa oversize y zapatillas deportivas blancas con costura anaranjada.

La marca española está de acuerdo en que esta silueta se mantendrá con fuerza este otoño e invierno, y tiene disponibles varios modelos anchos. Así, cuenta con un vaquero de tiro alto-medio de la colección Selection de diseño largo con cierre de cremallera por 39,99 euro que con camisa blanca y blazer negra puede ser un auténtico salvavidas para el entretiempo.

También en su colección Committed posee un modelo muy similar, en azul lavado, cierre con botones y con el bajo deshilachado por 29,99 euros. E incluso ha lanzado modelos estampados para las amantes del 'print'.

Además de la permanencia de los jean de pierna ancha, las pasarelas hablan de cortes 'flare' (tobilleros y ligeramente acampanados), XXL y de tiro bajo (como los que mencionábamos antes de Nicole Kidman) o con las versiones 'patchwork' más locas.

Sin duda, el denim es eterno.

