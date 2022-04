Julia Roberts muestra las tres formas de llevar un traje en menos de 24 horas

Con motivo de la promoción de la miniserie Gaslit que protagoniza junto a Sean Penn, la actriz ha dado toda una masterclass sobre cómo lucir sastrería y triunfar.

María Aguirre Álvarez

Julia Roberts está de estreno. Ya pueden verse en la plataforma Starzplay los primeros dos capítulos de Gaslit, una miniserie que revisa el escándalo del Watergate desde el punto de vista de Martha Mitchell, la que fuera mujer del fiscal general y jefe de campaña del presidente Richard Nixon en 1972 John Mitchell, a la que la actriz interpreta en la pequeña pantalla.

Junto a la intérprete está también en el reparto otro peso pesado de Hollywood, Sean Penn, y ambos posaron juntos sobre la alfombra roja desplegada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York con motivo de la premiére. Gracias a ese posado pudimos ver una vez más lo bien que la ganadora de un Oscar por Erin Brockovich se desenvuelve en el mundo de la sastrería –no en vano fue ella quien marcó un antes y un después en la historia de la moda al aparecer en la gala de los Globos de Oro de 1990 enfundada en un traje masculino de Giorgio Armani–.

Gucci es quien firma el look de Julia Roberts compuesto por una elegante blazer gris larga, de botonadura cruzada y hombros marcados que llevaba como único adorno un broche plateado en forma de mariposa prendido de una de las solapas que llevaba el sello de Chopard.

La chaqueta iba acompañada de unos shorts de pinzas con estampado príncipe de Gales y de un chaleco que jugaba con esa misma idea pero distinto dibujo para crear así un curioso contraste al que ayudaba la camisa de suave azul bebé, así como de unos zapatos de tacón clásicos en color negro a juego con una cartera de mano.

Horas antes de esta aparición, la intérprete ya se había dejado ver en el programa de televisión The Late Show de Stephen Colbert, a cuya grabación llegó enfundada en otro dos piezas completamente diferente. Esta vez era de corte oversize tanto la americana como los pantalones de silueta XXL y estaba confeccionado en un atractivo amarillo pastel, el mismo tono elegido para la camisa que llevaba debajo abotonada al completo.

Lo acompañó de unos zapatos negros tipo Oxford con un poco de tacón y unos discretos pendientes que se perdían por su larga melena suelta peinada con raya en medio.

Y como no hay dos sin tres, el estilismo con el que ha coronado esta particular masterclass de 24 horas sobre trajes ha sido uno de lo más especial. Es el que ha escogido para aparecer en el mencionado show de la pequeña pantalla el que más nos ha llamado la atención por tratarse de un conjunto vintage de Moschino marcado por un enorme as de corazones en la espalda.

Además de la blazer con una carta estampada sobre la espalda y con una hilera de botones en forma de corazón, este particular traje también cuenta con unos pantalones bicolor –azul marino por delante y rojos por detrás–, los cuales solo necesitaron unos stilettos para brillar.