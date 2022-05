La representante de España en Eurovisión mostró su cara más sofisticada (y sexy) con un traje pantalón blanco de encaje que desearán las novias que quieren sorprender.

Clara Hernández

Chanel Terrero, nuestra flamante representante a Eurovisión 2022 y una de los seis favoritos a ganar el certamen, según las casas de apuestas, participó este jueves en la 2ª semifinal del festival en calidad de invitada (como ya sabes, los candidatos españoles van directos a la final). Después de que las pantallas emitieran su poderosa actuación en el ensayo del día anterior, poniendo el pie al público, Chanel se subió, deslumbrante, al escenario junto a Laura Pausini para asegurar que va a darlo todo para defender su candidatura, contagiar su pasión e intentar dar la victoria eurovisiva a España, algo que no ocurre desde hace medio siglo.

Pero también queremos hablar del look que Chanel escogió para la ocasión. Casi irreconocible sin los bodys goyescos que le hemos visto lucir en sus shows (en la final llevará un modelo exclusivo de Palomo Spain inspirado en la Feria de Sevilla con chaqueta a la que se han cosido a mano 50.000 cristales de Swarovski), la artista brilló muy sexy y supersofisticada con un traje compuesto de chaqueta y pantalón blancos que desprendían irisaciones de lentejuelas blancas verdosas o rosadas sobre bordados y transparencias que dejaban a la vista la ropa interior en el mismo color blanco.

Detrás de su look se encuentra la diseñadora de alta costura y de moda nupcial Isabel Zapardiez, en cuyas últimas colecciones ofrece distintas propuestas para novias que buscan un 'twist'. El traje que ha llevado Chanel forma parte de su colección 'Celullar' y reúne muchos ingredientes para convertirse en el sueño nupcial de novias modernas a las que no les importa sortear límites y no quieren pasar inadvertidas. Y, definitamente, nos encanta.

Con la melena pulida y peinada hacia atrás, con efecto mojado, ojos muy marcados en negro y labios nude, Chanel mostró su faceta más elegante sin renunciar a la sensualidad que caracteriza la mayoría de sus estilismos.

La segunda semifinal de Eurovisión completó la lista de los candidatos que finalmente protagonizarán la final de Eurovisión, este sábado, 14 de mayo. Los clasificados este jueves que competirán en Turín en la noche definitiva son Bélgica, República Checa, Azerbaiyán, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Suecia, Rumanía y Serbia. Estos países se unen a los miembros del 'Big Five' (además de España, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, que tienen el pase directo a la final) y a los que lograron el pase en la primera semifinal (Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Ucrania, Moldavia, Países Bajos).

Aunque Ucrania, tras el estallido de la guerra con Rusia, se ha convertido en la gran favorita en las casas de apuestas y se encuentra a gran distancia de la segunda opción (Reino Unido), hay otras valoraciones que dan a Chanel como posible ganadora. Así, ocupa el puesto número 1 en las encuestas realizadas a la prensa que se encuentran en Turín. También ha liderado los resultados de las encuestas de la comunidad eurovisiva a través de la app 'My Eurovision Scoreboard'.

El resto de artistas con más opciones, según este último listado, son los representantes de Suecia, Italia, Holanda, Grecia y Reino Unido.