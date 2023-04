7 chaquetas de Zara que son baratas, estilosas e ideales para el entretiempo

Ha llegado ese momento del año en el que no puedes salir en manga corta pero tampoco te apetece llevar un abrigo. O lo que es lo mismo, ha llegado la temporada de la chaqueta. A veces nos da reparo comprarnos esta prenda porque pensamos que la primavera durará dos telediarios y pronto no tendremos que preocuparnos por abrigarnos, pero lo cierto es que aún quedan muchos meses de cambios de temperaturas y esta prenda es clave para el entretiempo. Por suerte, en el catálogo de Zara no faltan las opciones, que, además de ser baratas, están a la última tendencia.