Simon Miller x Mango, o cómo encapsular el verano en una colección de moda

“Lo puedes llevar con biquini a la playa o ponértelo para ir a una fiesta por la noche con culotte y un taconazo. Es una pieza de la que no te vas a querer desprender”, dice Ruano. “No soy muy fan de los vestidos, así que cuando veo uno que me gusta es una doble victoria. Y este me encanta”, secunda Hansford. Los otros grandes éxitos en sus listas: los sombreros de paja mayúsculos, el vestido de rejilla plateado, las chanclas de goma, el bolso de rafia oversize y las gafas de sol de colores. “Todas ellas”, apuntala Hansford. “Me llevé un par de viaje a Grecia y una chica me paró por la calle para preguntarme dónde las había comprado. Le dije que mirara en mayo en Mango”.