Porque la moda también se une a los descuentos del Viernes Negro y es el momento perfecto para renovar tu zapatero.

UXÍA B. URGOITI

Estamos muy pesadas con el Black Friday, somos conscientes, pero es que no queremos que te pierdas la oportunidad de renovar tu armario gracias a sus descuentos. Son muchísimas las marcas que ya preparan sus rebajas con motivo de esta fecha, e incluso algunas ya hacen semanas enteras con ofertas. Por eso nosotras te vamos avisando de las cosas que creemos que van a merecer la pena según se vaya acercando el 26 de noviembre. Y una de las cosas que debes hacer cuando llegue el día, es aprovecharlo para renovar tus botas o comprarte ese modelo que con su precio habitual no te atreves o no puedes. En Mango, Stradivarius y Bershka hemos encontrado los cinco pares de botas más 'trendy' de la temporada que si esperas al Black Friday vas a hacer tuyas por mucho menos de lo que podías imaginar. Toma nota de nuestras propuestas.

XXL y con suela 'track', de Bershka

La suela 'track' ya venía pegando el anterior invierno, pero esta temporada ha sido su alternativa. Te van a acompañar en todos los 'looks' sean pantalón, falda o vestido que se te pasen por la cabeza. Su precio es de 49,99 euros.

Botas con cordones y suela de color, de Mango

La firma catalana apuesta por este modelo, que lo puedes encontrar con la suela de distinto color. A nosotras nos gusta más esta combinación porque estamos seguras de que va a ser la que mejor va a funcionar con nuestro armario. Su precio es de 79,99 euros.

Estas son las botas que llevaremos toda la temporada Ver 15 fotos

Botas de tacón en color blanco, de Stradivarius

Nosotras ya te hemos avisado y contado que una de las tendencias más fuertes de este otoño-invierno son las botas blancas. En todos sus formatos y diseños. Pero a nosotras nos gusta este par firmado por Stradivarius, que tiene un tacón perfecto para darnos el estilazo que buscamos. Su precio es de 49,99 euros.

Botas de cowboy de piel, de Bershka

Sin duda, otro de los 'must' de estos meses. Aunque muchos aseguraban que las botas cowboy eran cosa del pasado, modelos como este de Bershka, les quitan la razón. Se trata de una bota cómoda, ponible y súper combinable. Su precio es de 69,99 euros, ya que está hecha de piel.

Bota de tacón negra, de Mango

Porque en realidad de básicos como este es de lo que vive nuestro zapatero. Estas botas de Mango se van a convertir en tus nuevas BFF del invierno. Cómodas y combinables, vas a dar pasos ideales con ellas si las combinas de forma acertada. Su precio es de 129 euros.

Ahora ya sabes en qué tienes que invertir en el próximo Black Friday que está a la vuelta de la esquina.