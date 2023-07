Sassa de Osma tiene el conjunto de lino que se convertirá en el más deseado del verano

No hay ninguna duda de que la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva ha sido el evento protagonista del fin de semana (y de las posteriores jornadas). No solo por todo lo que giraba en torno a los novios, sino también por los diferentes invitados que acudieron y, por supuesto, sus respectivos looks. Entre todos los asistentes, una de las invitadas que logró llamar nuestra atención fue Sassa de Osma. La aristócrata peruana nos tiene acostumbradas a looks llenos de elegancia, sencillos, pero que siguen las últimas tendencias. Y siempre consigue deslumbrar.