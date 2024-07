Las sandalias con plataforma de Zara comodísimas que ya llevamos en el 2011 vuelven a ser tendencia

Lo cierto es que no tenían nada de especial, ni siquiera eran tan bonitos como el modelo que la firma ha sacado este 2024, pero sé que pasé muchas noches con estos zapatos a los pies y jamás tuve una queja de dolor. No solo eso, sino que combinaban genial con todos los looks de mi armario. O, al menos, yo me las ponía con absolutamente todo, y durante todas las estaciones del año. Y, repito que, aunque guarden muchas similitudes, las sandalias con plataforma de Zara de ahora son mucho más sofisticadas y versátiles.